Generationswechsel in der Kita : Mehr als 3000 Stellen müssen in MV neu besetzt werden

Zwei Fünftel der Beschäftigten geht demnächst in Rente. Eine neue Prognos-Analyse deckt einen Bedarf von weiteren 3000 Stellen auf.

Schwerin | In den kommenden Jahren werden Kitas in Mecklenburg-Vorpommern in Größenordnungen Personal ersetzen müssen, denn zwei Fünftel der knapp 12 800 dort Beschäftigten sind 50 Jahre oder älter. Das ist ein Ergebnis der am Donnerstag vorgestellten Analyse zur Situation und Entwicklung des Fachkräftebedarfs in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.