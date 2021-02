Massive Corona-Verstöße : So kam es zum Versagen der Behörden beim AfD-Parteitag

Waren Feigheit, Nachlässigkeit und eine ausgeprägte Abneigung, Verantwortung zu übernehmen, die Gründe dafür?

Grimmen | Trotz massiver Verstöße gegen die Corona-Vorschriften sind am Wochenende weder das Ordnungsamt der Stadt, noch der Landkreis, noch die Polizei beim Kreisparteitag der AfD in Grimmen eingeschritten. Das räumten am Montag alle beteiligten Behörden gegenüb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.