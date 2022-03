Ausverkauftes Fast Food in MV : McDonalds kämpft mit Lieferengpässen und fehlenden Produkten

Aktuell sind immer wieder McDonald's-Produkte in MV vom Menü gestrichen oder ausverkauft. Der Fast-Food-Riese nennt den Grund.

Schwerin | Fast-Food-Junkies in Mecklenburg-Vorpommern und über die Landesgrenzen hinaus sind in Aufruhr. Seit Tagen trüben kleine gelbe „Ausverkauft“-Sticker auf der Menüanzeige bei McDonald's den schnellen Genuss. In manchen Gegenden Deutschlands sei die Karte um ein Drittel reduziert, berichten mehrere Twitter-Nutzer. Related content Was steckt dahint...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.