Bildung in Mecklenburg-Vorpommern : Martin will täglichen Regelunterricht für alle Schüler zum Schulstart

Die bevorstehende Ferienzeit soll in diesem Zusammenhang sinnvoll genutzt werden. Freiwillige Virentests spielen dabei eine Rolle.

von Frank Pfaff/dpa

12. Juni 2020, 10:56 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will Anfang August wieder zu einem weitgehend normalen Schulalltag zurückkehren. „Ich sage es hier ganz klar: Wir werden nach den Sommerferien, also am 3. August, mit einem verlässlichen, täglichen Regelunterricht für alle Schülerinnen und Schüler in das neue Schuljahr starten“, versicherte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag im Landtag in Schwerin. Die bevorstehende Ferienzeit werde genutzt, um mit Experten wirksame Hygienepläne aufzustellen und Szenarien zu entwickeln, wie auf ein lokales Aufflammen der Corona-Pandemie reagiert werden solle. Freiwillige Virentests würden in die Überlegungen einbezogen.

Nachhilfe-Kurse in den Ferien

Eine flächendeckende Schließung der Schulen - wie zu Beginn der Corona-Krise Mitte März - gelte es zu verhindern, sagte Martin. Sie betonte zugleich aber, dass die Gesundheit von Schülern und Lehrern vorgehe. In den Ferien sollen Nachhilfe-Kurse angeboten werden, an Schulen, aber auch durch Bildungsträger. Für private Nachhilfe stellt das Land laut Martin eine Million Euro bereit. Zudem gebe es kostenlose Schwimmkurse, um den seit März ausgefallenen Schwimmunterricht zumindest teilweise nachholen zu können.