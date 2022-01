Von MV zur Weltausstellung : Marieke Andrea Joppeck arbeitet als Hostess bei der Expo in Dubai

Die Länderwoche bei der Expo in Dubai hat MV zwar abgesagt und nur eine „Silent Week“ veranstaltet. Doch eine „MV-Vertreterin“ ist vor Ort: Die Stralsunder Marieke Andrea Joppeck arbeitet als Hostess im Campus Germany.

Stralsund | Von Mecklenburg-Vorpommern nach Dubai: Als eine von rund 180 Mitarbeitenden im deutschen Team betreut Marieke Andrea Joppeck seit Oktober 2021 die Besucher im Campus Germany auf der Expo in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für die sechsmonatige Weltausstellung hat die gebürtige Rostockerin ihr laufendes Bachelor-Studium „Leisure and Tourism Management“ an der Hochschule Stralsund unterbrochen. Über ihre Erlebnisse sprach die 21-Jährige, die in Bad Doberan aufgewachsen ist, mit Jens Neumann. Frau Joppeck, sechs Monate auf der Expo in Dubai. Das muss doch ein Traum sein? Definitiv! Ich bin sehr froh, bei diesem Projekt dabei sein zu dürfen und das Land Deutschland auf der Expo 2020 in Dubai vertreten zu können. Hier auf der Weltausstellung gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Man kann so viel über andere Länder und Kulturen lernen. Ist es Ihre erste Expo? Ja, es ist die erste Expo, auf der ich arbeite, und auch als Besucher. Extra Was hat Sie gereizt, sich als Hostess für den Deutschen Pavillon zu bewerben? Einen Job auszuüben, bei dem man mit Menschen aus aller Welt in Kontakt kommt. Diese internationale Atmosphäre gepaart mit der Möglichkeit, Deutschland hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu repräsentieren, macht den besonderen Reiz der Expo aus. Welche Bedeutung hat das Expo-Thema „Connecting Minds, Creating the Future“, also „Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten“, für Sie? Für mich hat das Expo-Motto die Bedeutung, dass wir nicht länger damit warten können, uns zusammenzuschließen und zu handeln, sondern jetzt beginnen müssen, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und diese auch umzusetzen. Deutschland präsentiert sich mit dem Campus Germany zukunftsorientiert, zeigt Innovationen und Lösungen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Wie reagieren die Besucher darauf? Vielen Besuchern gefällt insbesondere die Interaktivität des Deutschen Pavillons. Der Edutainment-Ansatz der Ausstellung, also die Kombination von Education und Entertainment, macht es möglich, dass unsere Besucher sich auf eine spielerische Art und Weise mit komplexeren Themen auseinandersetzen können. Haben Sie ein persönliches Highlight? Mein Highlight ist die Mainshow des Campus Germany. Es ist so schön, in die überwältigten und emotionalen Gesichter unserer Besucher zu schauen, während sie die Botschaft des Deutschen Pavillons, im wahrsten Sinne des Wortes, erleben: Schon kleinste Bewegungen können Großes bewirken, wenn man sich zusammentut. Was ist das Erfolgsrezept? Es ist toll zu sehen, dass der Deutsche Pavillon so beliebt ist und wirklich gutes Feedback bekommt. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass wir uns von den anderen Pavillons abheben und ein lehrreiches und gleichzeitig emotionales Erlebnis bieten. Zum anderen haben wir viele interaktive Exponate, die zum Mitmachen einladen. Bleibt neben dem Schichtdienst eigentlich Zeit, das Land zu erkunden? Ja, natürlich. Gerade durch die Schichtarbeit bleibt morgens bzw. abends immer noch genügend Zeit, die Stadt Dubai zu erkunden – alleine hier gibt es schon so viel zu erleben. Und an unseren freien Tagen darf es dann gerne auch mal ein Ausflug in die umliegenden Emirate und Länder sein. Hatten Sie sich Dubai so vorgestellt? Wie gefällt es Ihnen in den Vereinigten Arabischen Emiraten? Dubai – und auch die Vereinigten Arabischen Emirate insgesamt – haben sich in den vergangenen Jahren zu einer der gefragtesten Reisedestinationen entwickelt. Demnach hört und sieht man viel von der Stadt in den sozialen Medien. Jetzt selbst hier zu sein und das zu erleben, übertrifft all meine Erwartungen. Welche Begebenheit möchten Sie nicht missen? Die Abwechslung am Arbeitsplatz: Jeden Tag haben wir mit neuen Menschen zu tun, führen interessante Gespräche mit ihnen und vermitteln Wissen rund um das Thema Nachhaltigkeit. Hier ist kein Tag wie der andere. Am 31. März 2022 geht die Expo zu Ende: Was folgt danach? Ich werde zurück nach Deutschland reisen und mein Studium wieder aufnehmen und dann mal schauen, was kommt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich danach auch nochmal für Praktika ins Ausland gehen werde. Und worauf freuen Sie sich am meisten? Auf meine Familie, meine Freunde und natürlich auf die Ostseeluft. Die heimische Natur fehlt mir hier am meisten. ...

