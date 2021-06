Landtag Mecklenburg-Vorpommern : Marathonprogramm für Abgeordnete im Parlament

In der letzten Sitzungswoche vor der Wahl haben die Abgeordneten im Landtag noch einmal viel zu tun.

Schwerin | Das Programm für die Abgeordneten am ersten Sitzungstag war schon umfangreich. Bis in den späten Abend tagte der Landtag. Nach dem Abstimmungsmarathon am Vortag setzen die Parlamentarier am Donnerstag ihre Arbeit fort und werden erneut über zahlreiche Anträge debattieren und beraten. Ausbau erneuerbarer Energien Die Fraktionen von SPD und CDU wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.