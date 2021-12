Schwerer Unfall auf der B321 : Ein Toter nach bei frontalem Zusammenstoß bei Hagenow

Auf der B321 sind zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Bei dem Unfall starb nach bisherigem Kenntnisstand eine Person.

Hagenow | Derzeit ist die B321 zwischen Hagenow und Viez voll gesperrt. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Nach bisherigem Kenntnisstand verstarb bei der Kollision eine Person. Das bestätige am Abend die Hagenower Feuerwehr als auch das Hagenower Polizeirevier auf SVZ-Nachfrage. Der Unfall ereignete sich am so genannten Radarberg hinter dem O...

