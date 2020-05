Pasewalk : Mann erstochen - Haftbefehl gegen 30-Jährigen erlassen

Der Verdächtiger konnte durch Augenzeugen schnell von der Polizei identifiziert werden. Das Tatmotiv noch unbekannt.

von Winfried Wagner/dpa

22. Mai 2020, 13:28 Uhr

Das Amtsgericht Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) hat Haftbefehl gegen einen 30-jährigen Mann erlassen, der in der Nacht zu Donnerstag einen Mann erstochen haben soll. Dem Tatverdächtigen wird Totschlag vorgeworfen, wie Sprecher von Polizei und Justiz am Samstag erklärten. Er wurde in eine Vollzugsanstalt gebracht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll es mehrere Zeugen für die Bluttat in einer Plattenbausiedlung im Osten Pasewalks geben.

Den Ermittlungen zufolge kannten sich der 30-jährige Deutsche und das 42 Jahre alte Opfer. Sie sollen sich am Mittwochabend mit weiteren Teilnehmern zu einem Treff im Freien verabredet haben. Im Laufe des Abends sei es zu einem Streit zwischen den Männer gekommen, in dessen Folge das Opfer mehrere Messerstiche erlitt. Die alarmierten Rettungskräfte hätten dem Mann nicht mehr helfen können, hieß es. Der Tatverdächtige sei nach Hinweisen in der Nähe in seiner Wohnung gefasst worden. Ob der Beschuldigte beim Haftrichter am Freitag noch Angaben zu dem Vorfall gemacht hat, dazu machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Untersucht werde aber noch, ob Alkohol eine Rolle gespielt habe und was das eigentliche Streitmotiv war.