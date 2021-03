Mal-Aktion unserer Zeitung : Wie seht ihr den Lockdown?

Immer mehr Kinder schicken uns ihre Bilder, macht doch auch mit!

von Ann-Charlott Müller

16. März 2021, 16:49 Uhr

Schwerin | Mittlerweile haben uns seit Beginn unserer Aktion „Kinder malen im Lockdown“ schon viele schöne Bilder erreicht und jedes ist ein bisschen anders. Die einen malen die geschlossenen Geschäfte, das verbotene Fußballspiel oder die geltenden Abstandsregeln. Viele malen aber auch Dinge, über die sie sich gerade freuen. Egal, ob es eine Ente im Teich, der Schneemann im Corona-Winter oder die Freude über die Rückkehr zur Schule ist. Ihr zeigt uns, dass nicht alles schlecht ist und man sich auch über die kleinen Dinge im Alltag sehr freuen kann.

1. April ist Einsendeschluss

Eure Bilder zaubern uns und den Lesern beim Anschauen ein Lächeln ins Gesicht und genau aus diesem Grund haben wir die Aktion ins Leben gerufen.

Wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt, das euer Bild in der Zeitung veröffentlicht wird, dann schickt uns euer Bild zum Thema Lockdown und Corona! Wir freuen uns!

Jetzt mitmachen!

Schickt uns bis zum 1. April eure Zeichnungen mit einem Foto von euch, eurem Alter und eurem Wohnort. Per Mail an Grafik@svz.de oder per Post an die SVZ-Grafik, Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin. Dieses Angebot gilt nur für Kinder bis 14 Jahren.

Die Teilnahmebedingungen findet ihr unter: www.svz.de/mitmachaktion