Förderung : MV unterstützt Millionen-Investitionen in Kliniken

Um ihren Aufgaben gerecht zu werden, müssen die Krankenhäuser in MV beständig investieren. Das Land unterstützt sie dabei. Fördermittelübergaben gehören zu den beliebteren Ministerterminen.

von Frank Pfaff

19. Dezember 2018, 13:44 Uhr

Das Gesundheitsministerium in Schwerin unterstützt weitere Bau- und Sanierungsvorhaben an Kliniken im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Bei einem Besuch in Demmin übergab Ressortchef Harry Glawe (CDU) am Mittwoch einen Zuwendungsbescheid an das dortige Kreiskrankenhaus. Mit einem dreigeschossigen Anbau und zusätzlichen Umbauten sollen die Bedingungen etwa für die Intensivmedizin, die Unfallchirurgie und die Geburtshilfe verbessert werden.

Das Land fördert das Vorhaben laut Glawe mit 21,8 Millionen Euro. Die Investition trage dazu bei, dass die Klinik den Anforderungen an eine moderne Patientenversorgung gerecht werde und sich die Arbeitsbedingungen für das Personal verbesserten. In der Klinik können knapp 200 Patienten stationär behandelt werden, der ambulante Bereich wird erweitert.

Kindermedizin in Wolgast wird ausgebaut

In Wolgast, wo die Schließung der Kinderstation zu massiven Protesten geführt hatte, wird nun ein ambulantes Versorgungszentrum für Kindermedizin eingerichtet, unterstützt vom Land mit einer Million Euro. Es soll Teil einer Portalpraxisklinik sein, in der auch unter Einbeziehung niedergelassener Fachärzte Kinder medizinisch versorgt werden. Laut Glawe wird im Frühsommer mit dem Aufbau des Versorgungszentrums begonnen.„Das Kreiskrankenhaus Wolgast ist ein fester und wichtiger Bestandteil unserer leistungsfähigen Krankenhauslandschaft“, machte Glawe deutlich, bevor er nach Stralsund weiterfuhr. Die dortige Uhlenhaus Klinik will ihre Kapazitäten zur Behandlung von psychischen Erkrankungen bei älteren Menschen erweitern. Auch dieses Projekt werde vom Land mit einer Million Euro unterstützt.

64 Millionen Euro Fördermittel 2018

Mecklenburg-Vorpommern verfüge über eine leistungsfähige Krankenhauslandschaft, die die medizinische Versorgung der Bürger sicherstelle, betonte Glawe. Um eine ausreichende Qualität zu gewährleisten, müssten sich die Kliniken aber laufend auf veränderte Anforderungen und Bedürfnisse einstellen. Das Land unterstütze die Betreiber der 37 Krankenhäuser dabei.

Laut Glawe sind im laufenden Jahr an die Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern Fördermittel in Höhe von 64 Millionen Euro ausgereicht worden. Bereits am Dienstag hatte er in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) eine Förderzusage über knapp 600 000 Euro überreicht.