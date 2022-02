Beschlüsse der Landesregierung : MV lockert Corona-Regeln weiter: Treffen wieder im größeren Kreis

In Mecklenburg-Vorpommern sollen die Corona-Schutzvorschriften in den kommenden vier Wochen schrittweise wegfallen.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern tritt am Donnerstag die erste Lockerung der Corona-Schutzvorschriften in Kraft, auf die sich Bund und Länder in der Vorwoche verständigt hatten. Für Geimpfte und Genesene fallen alle Kontaktbeschränkungen bei privaten Treffen weg. Dafür änderte die Landesregierung am Dienstag in Schwerin die Corona-Landesverordnung. Weitere S...

