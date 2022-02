Corona-Lockerungen : MV kippt 2G im Einzelhandel zum 12. Februar

MV zieht gegenüber anderen Bundesländern nach: Von Sonnabend an fällt die 2G-Pflicht im Einzelhandel weg. Dann muss beim Shoppen aber eine FFP-2-Maske getragen werden. Und auch im Stadion darf wieder mehr los sein.

Schwerin | Die 2G-Pflicht im Einzelhandel fällt in Mecklenburg-Vorpommern zum 12. Februar. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen, wie die stellvertretende Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung bekanntgab. FFP2-Maske beim Shoppen Pflicht Von Samstag an muss aber beim Shopping eine FFP-2-Maske getragen werden. I...

