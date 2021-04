Gemeinsame Abschiebehaftanstalt : MV hat in Glückstadt 20 Plätze für Abschiebehäftlinge reserviert

MV verfügt über keine eigene Abschiebehaftanstalt. Künftig will man sich eine solche Einrichtung mit anderen Ländern teilen

Schwerin | Die gemeinsame Abschiebehaftanstalt für Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern in Glückstadt (Landkreis Steinburg) wird später als geplant in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme der Einrichtung sei für Juli 2021 beabsichtigt, teilte das Innenministerium in Schwerin mit. Eine erste Auslastung von Plätzen könne vermutlich nach Abschluss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.