Krieg in der Ukraine : MV erhöht Aufnahmekapazität für Ukraine-Flüchtlinge

Derzeit flüchten viele Ukrainer vor dem Krieg im eigenen Land. Auch das Land MV reagiert auf die Begebenheiten und erhöht die Kapazitäten.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern stellt sich auf eine größere Zahl an Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine ein und erhöht die Aufnahmekapazität. Die Landesregierung schaffe kurzfristig bis zu 200 zusätzliche Plätze in der Erstaufnahme Nostorf-Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sowie bis zu 120 Plätze in einer Hotelanlage, meldete das Innenministerium am Mittwo...

