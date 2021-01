Reaktion auf Corona-Lage : MV beschließt Gesetz für Wahlen in Pandemie

Die Landtags- und Bürgermeister-Wahlen können damit ausschließlich als Briefwahlen durchgeführt werden.

Schwerin | Die in Mecklenburg-Vorpommern bevorstehenden Landtags- und Bürgermeister-Wahlen können ausschließlich als Briefwahlen durchgeführt werden, falls es das Infektionsgeschehen in der aktuellen Corona-Pandemie erfordert. Der Landtag in Schwerin beschloss am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.