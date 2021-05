Corona-Lockerungen in MV : Zeugnisübergaben und Einschulungsfeiern wieder möglich

Schulische Veranstaltungen sind mit bis zu 100 Personen in Innenräumen und bis zu 250 Personen im Außenbereich wieder erlaubt.

Schwerin | Veranstaltungen an Schulen wie Zeugnisübergaben und Einschulungsfeiern sind wieder möglich. Das gab Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Montag bekannt. Unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln und mit festen Sitzplätzen in der Aula oder bei Feiern auf dem Schulhof können sich demnach innen bis zu 100 Personen und im Außenbereich bis zu ...

