MV Werften insolvent : 30 Jahre Krisen, Insolvenzen, Skandale

Seit der malaysische Genting-Konzern die Ostseewerften in Wismar, Rostock und Stralsund übernommen hatte, machte sich im Dock Hoffnung breit. Am Montag Enttäuschung: Die MV Werften meldeten Insolvenz an.

Schwerin | Verschwundene Fördermillionen, zahlungsunfähige Investoren, leere Auftragsversprechen und immer wieder Hilferufe nach milliardenschwerer Staatshilfe: Die Werftgeschichte in MV ist neben immer wieder aufkommender Hoffnung im Dock, zeitweise florierender Geschäfte und dem Aufbau einer der modernsten Werftanlagen in Europa vor allem eine Geschichte der K...

