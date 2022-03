Von Schwerin nach New York : So viel zahlt der Landtag MV für US-Reise von Präsidentin Hesse

Es soll der große Coup für das eher kleine MV werden – die Konzerte, die das weltberühmte New York Philharmonic Orchestra im Mai auf Usedom geben will. Die Parlamentschefin verfolgt in Big Apple aber noch andere Ziele.

Schwerin | Knapp 4000 Euro für vier Tage New York und zwei Personen: Wenn Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) vom 20. bis 24. März Big Apple besucht, fallen für den Steuerzahler genau diese Kosten für An- und Abreise sowie Übernachtung an. Mit von der Partie sind der Chef des Parlaments-Protokolls sowie der Geschäftsführer des Tourismusverbandes MV (TVMV), To...

