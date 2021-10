Sondierungen nach der Landtagswahl : Linke in MV verhandelt schon im SPD-Finanzministerium

Rückt Rot-Rot in Schwerin näher? Es gibt Signale, doch auch mit anderen verhandelt die SPD geheim.

Schwerin | Die Gespräche zwischen den möglichen rot-roten Koalitionären in MV gehen offenbar schon tiefer ins Detail. Simone Oldenburg will zwar wie alle Beteiligten am liebsten gar nichts sagen. Ein Treffen mit SPD-Finanzminister Reinhard Meyer am Dienstag bestätigte die Linken-Fraktionschefin nicht ausdrücklich - dementierte es aber auch nicht. Die Finanzen...

