Delegiertenkonferenz in Wismar : Landes-Grüne werfen Linken Kuschelkurs mit SPD vor

Den Linken gehe es nur darum mitzuregieren, alles andere scheine ihnen egal, kritisiert die neue Vize-Fraktionschefin Anne Shepley. Und auch die SPD bekommt ihr Fett weg.

Wismar | Die MV-Grünen gehen zur Attacke über: Bei der Landesdelegiertenkonferenz am Samstag in Wismar knöpfte sich die neue Landtagsabgeordnete Anne Shepley SPD und Linke vor, die derzeit die künftige rot-rote Koalition in MV zu Ende verhandeln. „Wenn die Rot-Roten sich am Verhandlungstisch freundlich anlächeln, in der einen Hand die Stoppuhr und in der ander...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.