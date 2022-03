Öko-Kraftwerke in MV : Intelligente Kamera gegen Vogeltod am Windrad

2000 Windräder in MV – für viele Greifvögel eine Gefahr: Intelligente Technik überwacht jetzt die Flugbahnen der Tiere und soll sie vor Kollisionen mit Windrädern schützen.

Schwerin | Intelligente Vogelabwehr am Windrad: Die Windmüller in MV bauen den Tierschutz in Windparks im Land aus. In einem in der Region Plate und Banzkow nahe Schwerin derzeit geplanten Windpark mit mehr als zehn Anlagen sollen die ersten automatischen Antikollisionssysteme in MV aufgebaut werden, die Großvögel vor einem Zusammenstoß mit den Anlagen schützen ...

