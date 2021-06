Unfall bei Wittenburg/Hagenow : Lkw kracht in Leitplanke - A 24 in Richtung Berlin voll gesperrt

Zwischen den A24-Auffahrten Wittenburg und Hagenow, Richtung Berlin, ist am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr in Richtung Berlin ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Wittenburg | Zwischen den A24-Auffahrten Wittenburg und Hagenow ist am frühen Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr in Richtung Berlin ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass der tschechische Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt auf dem Mittelstreifen zum Stehen kam und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.