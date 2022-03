Landesparteitag : Liskow neuer CDU-Chef in MV – Amthor brüskiert Sozialhilfeempfänger

Bei einem Landesparteitag in Güstrow wollen die Christdemokraten einen Neustart wagen. Personelle Erneuerungen stehen ebenso an wie das Finden in die Oppositionsrolle.

Güstrow | Nach dem Debakel bei der Landtagswahl im Herbst und mehreren spektakulären Führungswechseln hat die CDU Mecklenburg-Vorpommern einen neuen Vorsitzenden. Ein Landesparteitag in Güstrow wählte am Samstag den 34-jährigen Franz-Robert Liskow aus Demmin mit 84,6 Prozent der Delegiertenstimmen. Liskow war der einzige Kandidat und ist zugleich auch Chef der ...

