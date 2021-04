Backhaus und die Katastrophe : Linke will nach Großbrand künftige Mega-Ställe verbieten

Die Fraktion bringt einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag ein. Die Ursache für das verheerende Feuer in Alt Tellin ist weiterhin unklar.

Schwerin | Nach dem Großbrand in der riesigen Schweinezuchtanlage Alt Tellin will die Linksfraktion einen Dringlichkeitsantrag in den Landtag einbringen, wonach künftig keine „solchen überdimensionierten Anlagen“ mehr genehmigt werden sollen. Das sagte Fraktionschefin Simone Oldenburg am Dienstag unserer Redaktion. Die nächste Sitzung des Parlaments ist am 14. A...

