Festival in Lärz : Letzter Tag der „Fusion“: Hitze, volle Züge und Polizeikontrollen

Fünf Tage „Fusion“-Festival sind fast vorbei, jetzt beginnt der große Rückreiseverkehr. Die Polizei hatte während des Festivals nur wenig zu tun. Bei der Abreise könnte sich das ändern.

30. Juni 2019, 16:37 Uhr

Rund 70.000 Menschen haben seit Mittwoch auf dem alternativen „Fusion“-Festival in Lärz bei Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gefeiert. Die Abreise der Besucher am Sonntag bei hohen Temperaturen stellte für Polizei und Nahverkehr nun eine große Herausforderung dar.

Die Bundespolizei rechnete allein in Richtung Berlin und Rostock mit knapp 16.500 Bahnreisenden, wie sie am Sonntag per Twitter mitteilte.

Moin liebe @fusion_festival Gäste, #bpol erwartet heute 16.500 Bahnreisende in Richtung B oder HRO. Wenn vom Gelände Richtung @DB_Bahn geht, folgen ihm viele.

Es würden zusätzliche Sonderzüge eingesetzt, hieß es. Insgesamt reisten knapp 25 000 Personen nach Veranstalterangaben mit dem Zug, weitere 25 000 wurden mit eigens dafür organisierten Bussen befördert.

Polizei stellt unerlaubte Substanzen sicher

Wie schon bei der Anreise führte die Polizei am Sonntag wieder Straßenkontrollen durch. Auf der B198 in Vipperow und in Zirtow wurden bis zum Abend 70 Beamte eingesetzt, wie die Polizei Neubrandenburg mitteilte. Bei der Anreise am Mittwoch und Donnerstag waren den Angaben zufolge insgesamt 23 Anzeigen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln und rund 30 Anzeigen wegen des Besitzes unerlaubter Substanzen erstattet worden.

Die Arbeit der Polizei rund um das Festival war das alles beherrschende Thema in den vergangenen Wochen und Monaten gewesen. Seit November ging es vor allem um die Frage, ob die Beamten jederzeit und anlasslos Zutritt zum Festivalgelände haben sollten.

Mobile Polizeiwache am Rande des Festivals

Die Veranstalter drohten, dass es mit Polizeipräsenz auf der „Fusion“ kein Festival geben werde. Erst vor wenigen Wochen einigten sich beide Parteien. Die Polizei erhielt demnach zwar keinen Zutritt zum Gelände, jedoch wurde eine mobile Polizeiwache am Rande des Geländes errichtet.

Die Beamten zogen am Sonntag eine positive erste Bilanz. Während des Festivals sei es sehr ruhig gewesen, sagte die Pressesprecherin der Polizei, Nicole Buchfink. An der mobilen Polizeiwache außerhalb des Festivalgeländes seien bis Sonntagmittag nur zwei Diebstähle gemeldet worden. Außerdem wurden zwei Dinge auf der Wache abgegeben: eine Fundsache und ein Päckchen mit einem weißen Pulver - vermutlich Betäubungsmittel.

Das alternative Festival verspricht seit 1997 „vier Tage Ferienkommunismus“ mit Musik, Theater, Kino, Performance, Installationen sowie vegetarischer Kost.

Die „Fusion“ findet jedes Jahr auf einem ehemaligen sowjetischen Militärflugplatz statt. Es gibt keine Sponsoren und keine Werbung. Die Tickets werden stets verlost.

