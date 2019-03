Leser erzählen Geschichten : So war das mit Ihrem Trabant

Zusammen mit dem DDR-Museum in Berlin suchen wir Ihre Geschichten mit dem Trabant 601, die Teil der Sonderausstellung „Mein Trabi – 26 Zweitaktgeschichten“ werden könnten. Erste Leser haben uns Erlebnisse geschildert.

26. März 2019, 12:00 Uhr

Mit dem Trabi 601 bis nach Ungarn

Im Sommer 1981 kam ich mit meinem Trabi 601 von Putlitz vom Tanken. Unterwegs nahm ich zwei Tramperinnen, Studentinnen aus Budapest, die nach Schwerin wollten, mit. Eigentlich wollte ich sie in Marnitz, wo ich zu Hause bin, wieder absetzen, aber da es gerade stark regnete, brachte ich sie bis hinter Parchim. Dabei kamen wir ins Gespräch und tauschten unsere Adressen aus. Zu Weihnachten kam dann ein Brief aus Budapest und ich wurde nebst Familie eingeladen, eine Woche in ihrem Haus zu wohnen. Das ließen wir uns nicht zweimal sagen und fuhren in den Sommerferien 1982 los Richtung Budapest, ich mit meiner Frau und den zwei ältesten Töchtern – 17 und 16 Jahre alt.

Hinter Prag mussten wir tanken. An der Tanksäule hatte vor uns ein Wartburg getankt und es war noch das Gemisch eingestellt – 1 : 25. Also nahm ich die Zapfpistole und tankte voll. Als wir dann auf der Autobahn Richtung Brünn waren, machte der Motor plötzlich komische Geräusche und blieb dann mit einem lauten Kreischen stehen. Es ging nicht mehr weiter. Ein vorbeikommendes Auto hat uns dann bis zur nächsten Tankstelle abgeschleppt. Dort meldeten wir uns bei der Polizei, und diese organisierte für uns den Abschleppdienst, der uns nach Brünn in eine Werkstatt brachte.

Andere Länder, andere Zapfsäulen

Man sagte uns zu, innerhalb von zwei Tagen einen neuen Motor einzubauen. Da waren wir sehr froh, denn in der DDR musste man auf einen neuen Motor monatelang warten. Wir suchten uns also ein Hotel… und am nächsten Tag besichtigten wir Brünn… Am nächsten Tag holten wir dann nachmittags unser repariertes Auto ab. Bezahlen brauchten wir erst ein Vierteljahr später zu Hause!

Als wir aus der Stadt rausfuhren, lief plötzlich der neue Motor auch wieder fest. Da kam in mir eine Vermutung auf: Ob vielleicht doch kein Öl in dem angeblichen Gemisch war? Ich fuhr mit dem nächsten Linienbus zurück zur Werkstatt und bat den Meister, mit mir zu meinem Trabant zu fahren und etwas Öl mitzunehmen. Nachdem dieser dieses in den Tank gegossen und ordentlich verrührt hatte, lief der Motor Gott sei Dank wieder. Später habe ich dann festgestellt, dass in der Tschechoslowakei an den Tanksäulen zwei Zapfpistolen hängen und nicht wie bei uns zu Hause nur eine: eine für blankes Benzin und eine für Gemisch. Das hatte ich nicht gewusst.

Allen Widrigkeiten getrotzt

(...) In Budapest kamen wir allerdings zwei Tage später an als verabredet. Die erste Person, die wir an der angegebenen Adresse trafen, war eine junge Frau aus Parchim, die auch gerade angereist war – wieder so ein Zufall! Das Haus, vor dem wir jetzt standen, war ja kein Hotel, sondern ein Pfarrhaus, und die Studentin, die uns eingeladen hatte, war die Pfarrerstochter gewesen, was wir bis dahin gar nicht wussten. Das für uns reservierte Zimmer war inzwischen schon anderweitig vergeben, aber das war kein Problem: Die Familie gab uns das Zimmer ihrer Söhne, die gerade verreist waren. Für unsere Mädchen wurde im Garten das Zelt aufgestellt, und wir konnten nun die schöne Stadt Budapest erkunden…

Insgesamt war es nun doch noch ein sehr schöner Urlaub geworden und der Trabant 601, der schon 13 Jahre alt war, hat prima durchgehalten, bis auf einmal, wo wir das Spannband des Kühlgebläses wechseln mussten, aber das kannten wir schon und hatten immer eins als Reserve mit. Sieghard Wolf, Marnitz

Schafbock als Beifahrer

Mein Mann war ein Tierliebhaber und hielt neben anderen Tieren auch einige Schafe. Nun sollte noch ein Schafbock her. Diesen wollte er aus dem Nachbarort holen. Dazu baute er den Beifahrersitz aus dem Trabi. Mit seinem Kumpel auf dem Rücksitz ging es los. Als sie nach einiger Zeit wieder auf den Hof einbogen, trauten wir unseren Augen nicht. Neben meinem Mann saß stolz der ausgewachsene Schafbock und schaute aus dem Fenster. Wir haben uns gebogen vor Lachen und ich muss auch heute noch lachen, wenn ich dieses Bild vor Augen habe. Gertrud Bollow, Lüblow

Der vergessene Benzinhahn

Vor Jahren fuhr meine Frau einmal mit unserem Trabant zum Einkaufen nach Schwerin. Wir wohnten damals in Banzkow. Dort angekommen drehte sie den Benzinhahn und schloss auch die Tür sorgfältig ab. Als sie nach dem Einkauf wieder abfahren wollte, sprang das Auto nicht an. Sie versuchte es immer wieder zu starten, bis sie Batterie total leergenudelt hatte. Drei freundliche junge Männer hatten das beobachtet und boten sich an, meiner Frau in ihrer Not zu helfen. Da die Batterie ja leer war, blieb nur noch das Anschieben. Die drei braven Jugendlichen schoben den Trabi mit ihr einmal um den ganzen Häuserblock, aber leider vergebens. Er sagte keinen Mucks. Da sah sie zu ihrem Entsetzen, dass der Benzinhahn noch geschlossen war. Jetzt nur nichts anmerken lassen. Unauffällig schob sie den linken Fuß unter das Kupplungspedal und es gelang ihr tatsächlich, mit der großen Zehe den Hahn nach unten zu drehen. Ein letzter Anschiebeversuch und unser Goldstück sprang an. Glücklich fuhr meine Frau nach Hause, und die drei lieben jungen Männer waren unbändig stolz auf ihre Fähigkeiten, einen Trabant wieder in Gang gebracht zu haben. Hans-Joachim Sabban, Schwerin

Ein paar Schrauben locker

Bekanntlich war der Trabi auch etwas reparaturanfällig. Allerdings konnte man vieles, wie zum Beispiel mit einer Strumpfhose oder anderen Hilfsmitteln, wieder in Ordnung bringen. Am 19. Juli 1967 hatten sich bei einem nagelneuen Trabant 601 die Schrauben des Luftgebläses gelöst und der Keilriemen war abgefallen. Im strömenden Gewitterregen habe ich dann mit tatkräftiger Hilfe meines Schwagers Karl Eckert und dem dürftigen Bordwerkzeug das Gebläse mit Keilriemen wieder befestigt und die Fahrt der Veteranen konnte weitergehen. Einige Wochen später kam dann überraschend ein Dankschreiben von der BGL des Poliklinik-Krankenhauses Rostock, welches dann sogar in meine Kaderakte einging.

Ostern 1991 fuhr ich dann selbst mit eigenem „601“ nach Bayern. Auf der A 9, kurz hinter Bayreuth an einer Brücke, fiel der Motor plötzlich aus. Als ich nachsah, bemerkte ich, dass sich die Schrauben der Lichtmaschine gelöst haben. Oben auf der Brücke hielt ein Traktor und der Fahrer fragte im fränkischen Dialekt „Kann i helfen?“ Dann kam er die Böschung herunter, sah den Schaden, holte aus der Overall-Hose zwei 8-Millimeter-Schrauben mit Mutter heraus. Gemeinsam schraubten wir die Lichtmaschine wieder fest und weiter ging es flott mit Tempo 100 nach Neumarkt in der Oberpfalz. Egon Liemann, Güstrow

Eine Spritztour

Am 3. März machten wir uns nach dem Mittagessen auf zu einer OBF (Ortsbegehungsfahrt). Wir fuhren von Mühlen Eichsen über Groß Eichsen und blieben zwischen Schönfeld Mühle und Cramon stehen. Dort hat man einen herrlichen Ausblick auf den Cramoner See. Zeit für ein kleines Picknick. So machten wir auch Fotos von unserem „Kleinen“. Sehen Sie selbst. Trabifahren ist einfach herrlich und man erntet beim Vorbeifahren oft ein Lächeln, weil sich viele an ihre eigene Zeit mit dem Trabi erinnern. Heike Hein, Mühlen Eichsen

Heike Hein

Das besondere Geschenk

„Frau Rosenthal, Frau Rosenthal, Ihr Auto“, so stürmten am letzten Schultag meiner damaligen 10. Klasse mehrere Schüler der Unterstufe in meinen Musikraum. „Oh, Gott“, sagte ich, „was ist denn damit?“ Ich hatte Schlimmstes befürchtet. „Kommen Sie mal mit.“ Es muss nach der ersten Unterrichtsstunde gewesen sein. Ich war in Schwerin seit 1971 an der am Stadtrand gelegenen Willi-Bredel-Oberschule als Musik- und Geschichtslehrerin und auch als Klassenlehrerin tätig. Unsere Autos konnten wir in einer Ecke des Schulhofs abstellen.

Ich stürmte also mit den Kindern auf den Schulhof – und wusste nicht, ob ich weinen oder lachen sollte: Mein Auto war nicht mehr zu sehen, denn es war in 36 Rollen Toilettenpapier eingewickelt! Der erste Gedanke war: ‚Hoffentlich ist nichts zerkratzt.‘ Jeder Schüler meiner abgehenden 10. Klasse hatte eine – ja doch nicht im Überfluss vorhandene – Rolle Toilettenpapier mitgebracht, um mir dieses „Geschenk“ zu machen. (…) Was tun? Mein damaliger netter Kollege und Schuldirektor gab mir den Tipp, gleich einige Kinder „anzustellen“, die den Wagen wieder auspacken sollten, bevor die große Pause käme und alle Schüler daran herumgrabschen würden. Gesagt – getan, die Kinder waren „Feuer und Flamme“ und fragten, ob sie die Rollen behalten könnten. Ja, natürlich. Zum Glück hatte ich einen Fotoapparat dabei und so erheitert uns dieses Ereignis auch heute noch immer mal wieder. Ingrid Rosenthal, Schwerin

Ingrid Rosenthal

