Leopoldshagen: Brand einer Doppelhaushälfte

von svz.de

23. März 2020, 06:36 Uhr

Am Sonntag gegen 21:50 Uhr kam es zum Brand einer Doppelhaushälfte in der Dorfstraße in Leopoldshagen. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer im Wohnbereich der Haushälfte aus. Eine 63-jährige deutsche Bewohnerin der Brandwohnung, sowie die Bewohner der Nachbarhaushälfte, ein 46-jähriger Deutscher, seine 43-jährige Ehefrau und deren 11-jährige Tochter, konnten nach Brandentdeckung das Haus eigenständig verlassen und sich im Freien in Sicherheit bringen. Alle blieben körperlich unversehrt.

Der Ehemann der 63-Jährigen, welcher aufgrund einer Vorerkrankung in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war, konnte die Brandwohnung nicht mehr rechtzeitig verlassen. Er wurde durch Kameraden der Feuerwehr leblos und mit schweren Brandverletzungen aus der brennenden Wohnung geborgen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 62-Jährige noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Seine Frau erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Ueckermünde verbracht.

Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führt vor Ort die Ermittlungen und ist zur Spurensuche eingesetzt. Bei der Aufklärung der genauen Brandursache werden sie am 23.03.20 durch einen Brandursachenermittler unterstützt.

Zur Brandbekämpfung waren 45 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Leopoldshagen, Mönkebude und Ducherow im Einsatz. Beide Haushälften sind derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die Bewohner der zweiten Haushälfte kommen vorrübergehend in einer Ferienwohnung unter, welche ihnen durch die Dorfgemeinschaft zur Verfügung gestellt wird.