Löwitz : Leichenfund nach Wohnhausbrand

In Löwitz in der Gemeinde Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat es eine schreckliche Entdeckung gegeben.

von Johanna Hering

04. März 2020, 07:19 Uhr

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Löwitz in der Gemeinde Ducherow im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben die Einsatzkräfte eine Leiche gefunden. Ob es sich dabei um den vermissten einzigen Bewohner des Hauses handelt und ob das Feuer die Todesursache war, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen sagte.

Gebäude komplett ausgebrannt

Das Feuer war am Dienstagabend in dem Haus aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Das Gebäude brannte komplett aus. Der am Haus entstandene Schaden wird auf circa 30 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.