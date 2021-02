Mecklenburg-Vorpommern : Lehrergewerkschaft ist für Wechselunterricht bis Klasse sechs

Die beschlossenen Schulöffnungen sollten nicht nur Grundschulen, sondern auch die Klassen fünf und sechs umfassen.

Schwerin | Die Lehrergewerkschaft GEW hat mit Blick auf das mutierte Coronavirus zu Vorsicht bei der geplanten Öffnung von Grundschulen nach den Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern gemahnt. Die Öffnung sollte schrittweise in Form von Wechselunterricht in halbie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.