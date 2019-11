Landtagswahl 2021 : Nikolas Kramer als Spitzenkandidat der AfD

Der Politiker ließ offen, ob er mit der AfD auch als kleinerer Koalitionspartner Regierungsverantwortung übernehmen will.

von Uwe Reißenweber

11. November 2019, 14:06 Uhr

AfD-Landtagsfraktionschef Nikolaus Kramer will als Spitzenkandidat seiner Partei 2021 in den Landtagswahlkampf ziehen. Das erklärte Kramer am Montag in Schwerin. Der Politiker ließ offen, ob er mit der AfD auch als kleinerer Koalitionspartner Regierungsverantwortung übernehmen will. Landesvorsitzender Leif-Erik Holm hatte am Wochenende erklärt, lieber im Bundestag bleiben zu wollen.