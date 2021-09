Stralsund : Landtagskandidat der Grünen liefert sich Rangelei mit Neonazis

Eine angebliche Schlägerei zwischen Landtagskandidat Conrad Busse und NPD-Mitgliedern an einem Info-Tisch kursiert in den Netzwerken. Die Polizei spricht nicht von einer Schlägerei, sondern von einer Rangelei.

Stralsund | In den sozialen Netzwerken kursiert die Geschichte einer angeblichen Schlägerei am Dienstagvormittag zwischen dem Landtagskandidaten Conrad Busse (Grüne) und Anhängern der NPD an einem Info-Stand der rechtsextremen Partei in der Stralsunder Innenstadt. Ein Bild zeigt dabei den Kandidaten am Boden liegend. Claudia Tupeit vom Neubrandenburger Polizei...

