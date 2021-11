Weniger Stimmen als Rot-Rot vereint : Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin wiedergewählt

Das Parlament hat abgestimmt - und die alte Regierungschefin ist auch die neue.

Schwerin | Der Landtag hat Manuela Schwesig erneut zur Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommer gewählt. Aber ungläubiges Staunen: Die 47-jährige SPD-Politikerin erhielt in geheimer Wahl im ersten Wahlgang am Montagnachmittag 41 Stimmen - zwei weniger als die neue rot-rote Koalition auf sich vereint. Notwendig waren 40 Stimmen im 79-köpfigen Parlament. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.