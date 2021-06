CO2-Ausstoß : Landesregierung in MV will bis 2030 klimaneutral werden

Die Landesverwaltung soll weniger klimaschädliche Treibhausgase produzieren. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigte Veränderungen im Fuhrpark und beim Heizen an.

Schwerin | Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern will in den kommenden neun Jahren ihre Klimabilanz verbessern und den eigenen CO2-Fußabdruck deutlich verkleinern. „Unser Ziel ist es, bis 2030 als Landesverwaltung klimaneutral zu werden", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag im Landtag. Eine erste CO2-Bilanz der Landesverwalt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.