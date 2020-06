Landesregierung in MV : Grünes Licht für weitere Hilfe für MV-Werften

Für das Unternehmen sei dies erforderlich, um in den Monaten Juli bis September liquide zu sein, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung mit.

von Iris Leithold

16. Juni 2020, 17:02 Uhr

Die Landesregierung in Schwerin hat Grünes Licht für eine Zwischenfinanzierung für die ins Schlingern geratenen MV-Werften gegeben. Für das Unternehmen sei dies erforderlich, um in den Monaten Juli bis September liquide zu sein, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung und der Unterrichtung des Finanzausschusses des Landtags mit. Die Banken des asiatischen Genting-Konzerns, zu dem die MV-Werften gehören, sollen ein verpfändetes Guthaben freigeben, mit dem die Werften ausstehende Rechnungen begleichen wollen. Auch das Land muss zustimmen, weil es bereits als Kreditbürge engagiert ist.

Nun seien die Banken am Zug, sagte Glawe.

