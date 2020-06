Politik in Mecklenburg-Vorpommern : Landesregierung berät über weitere Corona-Lockerungen

Nach ihrer dreiwöchigen Anschlusskur nimmt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Ruder wieder in die Hand. Sie hat für Dienstag erneut eine Kabinettsklausur anberaumt, um den weiteren Regierungskurs abzustecken.

von Frank Pfaff/dpa

09. Juni 2020, 07:41 Uhr

Der geringe Zuwachs an neuen Corona-Infektionen in Mecklenburg-Vorpommern nährt die Hoffnung auf weitere Lockerungen im Alltag und im Gastgewerbe. In einer neuerlichen Klausursitzung will die Landesregierung am Dienstag in Schwerin über das weitere Vorgehen beraten. Zu der Ministerrunde seien erneut auch Vertreter von Gewerkschaften, von Wirtschafts- und Kommunalverbänden sowie Medizinexperten geladen, hieß es aus der Staatskanzlei. Die Kabinettssitzung ist die erste, die von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nach einer dreiwöchigen Anschlusskur nach ihrer erfolgreichen Krebstherapie geleitet wird.

Weiterlesen: Tagestouristen flop, Treffen mit neun Freunden top

Weiterlesen: Weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen für MV beschlossen

Aufhebung der Kapazitätsgrenzen bei Hotels?

Grundlage der Beratungen ist der sogenannte „MV-Plan“, in dem bislang alle Phasen der Verhaltenslockerungen fixiert wurden. Möglicherweise werden nun in der nächsten Etappe die den Hotels bislang auferlegten Vermietungsgrenzen geändert. Bislang dürfen nur maximal 60 Prozent der Bettenkapazitäten genutzt werden. Als unwahrscheinlich gilt hingegen, dass bereits auch wieder Tagestouristen die Einreise erlaubt wird. Schleswig-Holstein hatte in dieser Frage für Aufsehen gesorgt. Dort könnte eine neue App künftig regeln, wer nach der Buchung eines Küstenabschnitts per Smartphone wann an den Strand darf.

Weiterlesen: Mecklenburg-Vorpommern empfängt wieder Gäste aus den Bundesländern

Nur noch wenige Neuinfektionen im Land

Ein weiteres Thema der Kabinettsklausur wird dem Vernehmen nach auch die Kinderbetreuung in der Ferienzeit sein. Zudem steht laut „MV-Plan“ die Öffnung von Spielhallen zur Diskussion. Kneipenbesitzer dringen ebenfalls darauf, ihre Türen wieder für Gäste öffnen zu dürfen.

Weiterlesen: Frust am Hotel- und Kneipentresen

In den vergangenen Tagen waren in Mecklenburg-Vorpommern mehrfach keine Corona-Neuinfektion registriert worden. Auch am Montag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Rostock keine weiteren Fälle. Damit blieb die Zahl der landesweit registrierten Infektionen bei 774. 732 der Infizierten gelten - ohne Berücksichtigung der Dunkelziffer - als genesen, 20 starben.