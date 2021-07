Pandemiebedingte Baumaßnahmen : Landesregierung MV will 100 Millionen Euro in Schulbauten investieren

Die Erweiterung von Sanitäranlagen, die Erneuerung der Fenster oder der Einbau von Belüftungsanlagen – mit Geldern in Millionenhöhe aus dem MV-Schutzfonds können die Baumaßnahmen an Schulen starten.

Schwerin | An den Schulen in Mecklenburg-Vorpommern stehen – auch aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie – umfangreiche Baumaßnahmen an. Dafür habe die Landesregierung zusätzlich zu den bestehenden Förderprogrammen ein Schulbauprogramm aufgelegt. Aus dem MV-Schutzfonds würden für pandemiebedingte Baumaßnahmen 100 Millionen Euro bereitstehen. Damit könnten beisp...

