Landesparteitag in Wismar : SPD will gesetzlichen Feiertag am 8. März für MV

Die SPD will den Internationalen Frauentag am 8. März in Mecklenburg-Vorpommern zum gesetzlichen Feiertag machen. Das beschloss ein Parteitag in Wismar am Wochenende nach strittiger Debatte mit großer Mehrheit.

Wismar | Zunächst schien der Antrag von den Jusos zu scheitern, nachdem sich auch die Landtagsabgeordnete Martina Tegtmeier zunächst gegen den Antrag ausgesprochen hatte. In die Diskussion mischte sich schließlich die Parteivorsitzende und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig mit einem überraschenden Plädoyer für die Einführung eines gesetzlichen Feiertags am ...

