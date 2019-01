Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern : Zahl der Autodiebstähle in MV erstmals unter 600

Vor allem die elektronischen Wegfahrsperren erschweren den Dieben heute ihr kriminelles Handwerk. Das zeigen auch die Zahlen.

von Frank Pfaff

04. Januar 2019, 08:18 Uhr

Die Zahl der Autodiebstähle in Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den zurückliegenden fünf Jahren halbiert. Nach einer ersten Erhebung geht das Landeskriminalamt davon aus, dass im Jahr 2018 die Zahl der gestohlenen Autos erstmals unter 600 gesunken ist. Im Jahr 2013 waren laut Kriminalitätsstatistik im Nordosten noch 1182 Fahrzeuge entwendet worden.

Damit setzte sich im Vorjahr die langfristige Tendenz rückläufiger Fallzahlen fort. 2016 hatte es zwischenzeitlich eine leichte Zunahme gegeben, ehe dann 2017 mit 600 Autodiebstählen der bis dato niedrigste Wert registriert wurde. Den von den Dieben verursachten Gesamtschaden bezifferten die Ermittler für 2017 mit 7,6 Millionen Euro. Für 2018 werde mit einem weiteren Sinken der finanziellen Schäden gerechnet. Endgültige Zahlen werden im April vorgelegt.

Die Diebe haben Lieblingsmarken

Besonders hoch in der Gunst der Autodiebe stehen unverändert deutsche Fabrikate. «Nach wie vor am häufigsten von Diebstählen betroffen sind Modelle der Fahrzeugmarke Volkswagen. Dahinter folgen im Jahr 2018 Modelle der Hersteller Mercedes Benz und Audi», sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes. Allerdings würden in der Statistik auch Transport-Fahrzeuge erfasst. Im Vergleich zu den Vorjahren seien 2018 aber vermehrt auch Modelle der Marken Mazda und Ford gestohlen worden.

Viele der in Mecklenburg-Vorpommern sichergestellten Autos seien zuvor in westlichen Bundesländern entwendet worden, hieß es weiter. Dabei habe es sich oft um hochwertige Fahrzeuge gehandelt, die überwiegend für Abnehmer in Osteuropa bestimmt gewesen seien. Als Beispiel nannte die Polizeisprecherin einen Fall vom April 2018. Dabei hatten die Beamten auf der Autobahn 24 drei mutmaßliche Autodiebe gestellt. Sie waren in Richtung Osten in teuren Wagen unterwegs, die zuvor in Hamburg gestohlen worden waren. Mecklenburg-Vorpommern sei somit weiterhin auch Transitland.

Nach Einschätzung der Kriminalbeamten agieren die Täter meist sehr professionell, spähen Fahrzeuge und Tatorte genau aus und haben Helfer. Das treffe auch auf den Diebstahl von Fahrzeugteilen wie Katalysatoren, Airbags und Navigationsgeräten zu. Das Landeskriminalamt rät insbesondere bei schlüssellosen Sicherungssysteme zu größter Vorsicht, da Funksignale aufgefangen und für verbrecherische Zwecke genutzt werden könnten. Ein «Schlüsseltresor» aus Metall oder eine mit Sicherheitsfolie ausgeschlagene Schlüsselmappe könne illegale Zugriffe unterbinden.

Vierthöchster Rückgang im Bundesvergleich

Die höchste Zahl von Autodiebstählen im Nordosten war laut Landeskriminalamt 1995 registriert worden: 16 556. 2001 hatten dann noch 4025 Besitzer den Verlust ihrer Autos angezeigt. 2005 war die Zahl der Autodiebstähle erstmals unter 2000 gesunken. Als wesentlicher Grund für den Rückgang gilt der verbesserte Diebstahlschutz. Die Autoindustrie hatte auf die Massendiebstähle mit dem serienmäßigen Einbau von Wegfahrsperren reagiert.

Wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ermittelte, verzeichnete Mecklenburg-Vorpommern 2017 den vierthöchsten Rückgang bei Autodiebstählen. Demnach kamen im Nordosten auf 1000 Personenwagen im Durchschnitt 0,5 Diebstähle. In Berlin lag der Wert bei 3,6, in Hamburg bei 1,9 und in Brandenburg bei 1,4. Die geringsten Diebstahlquote wiesen demnach Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland mit 0,1 Diebstählen je 1000 Personenwagen auf.