Sondierungsgespräche : Landes-CDU zieht rote Linien

Heute treffen sich SPD und CDU, um vorzufühlen, ob es eine neue Große Koalition in MV geben kann.

Schwerin | Die Landes-CDU will mit drei Bedingungen in die heutigen Sondierungsgespräche mit der SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gehen. „Wir haben uns entschlossen, das Gesprächsangebot der SPD anzunehmen“, sagte der kommissarische Landesvorsitzende der CDU, Eckhardt Rehberg, am Donnerstagabend nach einer Vorstandssitzung. Die drei roten Linien, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.