Kramer und Holm Spitzenkandidaten : Landes-AfD setzt Parteitag in Kemnitz fort

Die AfD Mecklenburg-Vorpommern zieht mit Landtagsfraktionschef Nikolaus Kramer als Spitzenkandidat in die Landtagswahl.

Greifswald | Parteisprecher Leif-Erik Holm führt die Liste für die Bundestagswahl an. Während Holm beim Landesparteitag in Kemnitz bei Greifswald schon am Samstag gewählt wurde, setzte sich Kramer am Sonntag gegen seinen Parlamentarischen Geschäftsführer, Ralph Weber, durch. Kramer erhielt 133 Stimmen, Weber 101. Der Parteitag war bislang von Pleiten, Pech und ...

