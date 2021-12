Landtag MV : Land stellt Geld für Ostseestadion Rostock in Aussicht

Laut Sportministerin Drese ist eine Beteiligung an einer Betreibergesellschaft ausgeschlossen. Sie verriet auch, was sie von einem Neubau hält.

Schwerin | MV-Sportministerin Stefan Drese (SPD) hat finanzielle Unterstützung bei einer möglichen Sanierung des Ostseestadions in Rostock in Aussicht gestellt. „Das Land wird sich nicht an einer Betreibergesellschaft beteiligen, bei einer Sanierung aber selbstverständlich helfen“, sagte Drese in der Fragestunde des Landtages am Donnerstagmorgen. Zuvor hatte ...

