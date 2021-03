Corona-Tests in MV : Labore in Kliniken sind am Limit

In Laboren der Universitätskliniken hat die Arbeitsbelastung durch die Auswertung von Corona-Tests enorm zugenommen.

Schwerin | Sie arbeiten seit Monaten unter Hochdruck, die Arbeitsbelastung ist enorm - die Labore großer Kliniken in Mecklenburg-Vorpommern stoßen beim Auswerten von Corona-Tests an ihre Kapazitätsgrenzen. "Wir laufen am Anschlag. Die Belastung ist extrem", beschreibt der Sprecher des Greifswalder Universitätsklinikums Christan Arns die Situation. Rund 80 000...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.