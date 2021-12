Neue Corona-Variante : Labor meldet weitere Omikron-Infektion in MV

CHRISTIAN OHDE via www.imago-images.de

Die Corona-Variante Omikron ist erneut in MV nachgewiesen worden. Die Zahl der bestätigten Fälle ist bislang zwar gering - "Aktuell sehen wir aber nur die Spitze des Eisbergs", so Professor Nils-Olaf Hübner.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern ist ein weiterer Verdachtsfall über eine Corona-Infektion mit der als besorgniserregend eingestuften Omikron-Variante gemeldet worden. Über eine Genomsequenzierung erfolge derzeit die genaue Variantenzuordnung, teilte das CoMV-Gen-Studienzentrum in Greifswald am Donnerstagnachmittag dazu mit. Die Wissenschaftler des Forschung...

