Initiative „Greifswald hilft“ : Solidarität mit Geflüchteten an Außengrenze zu Belarus gefordert

Katastrophale Situation im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen: Greifswalder Initiative fordert Landesaufnahme-Programm für Geflüchtete und kündigt Kundgebung an.

Greifswald | Die Initiative „Greifswald hilft“ plant für Sonnabend, dem 4. Dezember, um 14 Uhr eine Kundgebung am Mühlentor in Greifswald aufgrund der dramatischen Situation an der EU -Außengrenze zu Belarus. Die Aktivisten setzen sich für eine Aufnahme der Geflüchteten in Deutschland ein. Weiterlesen und hören: Lichtermeer für Migranten an polnisch-belarussisc...

