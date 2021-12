20 Jahre nach Euro-Einführung : Kunden in MV horten noch immer D-Mark und DDR-Mark

Vor 20 Jahren löste das Euro-Bargeld die D-Mark ab. In MV wurden in diesem Jahr noch eine Viertelmillion D-Mark umgetauscht.

Rostock | Reserven im Sparstrumpf: 20 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes horten Mecklenburger und Vorpommern offenbar noch immer D-Mark-Bestände in Millionenhöhe. In diesem Jahr hat die Bundesbank bis Mitte Dezember in MV in ihren Filialen in Rostock und Neubrandenburg erneut mehr als eine Viertelmillion D-Mark in Euro getauscht, teilte Deutschlands Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.