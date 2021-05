Gipfel-Beschlüsse vom Dienstag : Kultur in Mecklenburg-Vorpommern wird wieder hochgefahren

Corona-Beschränkungen für Musikschulen gelockert. Auch kleine Veranstaltungen wieder möglich. Kinos sollen ab 21. Juni öffnen.

Schwerin | Nach Monaten im Lockdown wir die Kultur in Mecklenburg-Vorpommern wieder hochgefahren. "Wir gehen jetzt einen beherzten Schritt", kündigte Bildungsministerium Bettina Martin (SPD) nach den mehrstündigen Beratungen mit Mitgliedern der Landesregierung und Kulturvertretern über Lockerungsschritte in Kunst und Kultur am Dienstagabend an. Mit einem klaren ...

