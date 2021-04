Brandkatastrophe : Alt Tellin ist überall

In MV wächst die Kritik am mangelhaften Brandschutz in Ställen. Das Land wiegelt ab.

Schwerin | Die Bilder sorgen für Entsetzen: Brennende Schweine, riesige dunkle Rauchschwaden über einem der größten Ställe in Europa, Kadaver zehntausender Tiere nach einer der schrecklichsten Brandkatastrophen der Tierhaltung in Deutschland. Seit in der vorigen Woche in Alt Tellin im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Feuer 55 000 Tieren den Tod brachte, wächs...

