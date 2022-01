Wirtschaft : Krise der MV Weften kostet dem Land Wachstum

In der Wirtschaft in MV macht sich nach den Krisenjahren Optimismus breit. Fast 40 Prozent der Firmen erwarten bessere Geschäfte. Doch im Schiffbau und im Gastgewerbe bleibt die Stimmung gedrückt.

Schwerin | In der Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern kehrt nach den Corona-Krisenjahren die Hoffnung zurück: Nach den schlechten Prognosen für das vergangene Jahr gehen die Erwartungen für 2022 wieder deutlich noch oben. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Vereinigung der Unternehmensverbände in MV (VU) unter 18 Mitgliedsverbänden zu den Wirtschaftserwart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.