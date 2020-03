Mehr Gewalttaten : Kriminalität in MV 2019 wieder gestiegen

Die Polizei verzeichnete unter anderem bei Körperletzungen, Mord und Totschlag sowie bei Rauschgiftvergehen Zuwächse.

von Frank Pfaff

17. März 2020, 14:12 Uhr

Die Zahl der Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern ist nach zwei Jahren mit Rückgängen 2019 erstmals wieder gestiegen. Wie aus der am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Kriminalitätsstatistik hervorgeht, wurden im Vorjahr im Nordosten exakt 111 329 Straftaten erfasst. Das entsprach einem Zuwachs von etwa 2,5 Prozent. Während Diebstähle, Wohnungseinbrüche und Sexualdelikte zurückgingen, verzeichnete die Polizei unter anderem bei Körperletzungen, Mord und Totschlag sowie bei Rauschgiftvergehen Zuwächse. Mit durchschnittlich 6916 Straftaten pro 100 000 Einwohner gehört der Nordosten aber weiterhin zu den Bundesländern mit der niedrigsten Kriminalitätsbelastung. „Mecklenburg-Vorpommern ist ein sicheres Land“, betonte Innenminister Lorenz Caffier (CDU).