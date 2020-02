Demmin : Kramp-Karrenbauer beim politischen Aschermittwoch

Politischer Aschermittwoch in Demmin mit Annegret Kramp-Karrenbauer: Die scheidende CDU-Bundesvorsitzende spricht bei der Traditionsveranstaltung in Vorpommern. Das Motto lautet: „Zeit für deutliche Worte“.

von Winfried Wagner

26. Februar 2020, 07:36 Uhr

Zwei Monate vor ihrem Ausscheiden als Parteichefin wird die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch als Hauptrednerin beim politischen Aschermittwoch in Demmin erwartet. Zu der Traditionsveranstaltung unter dem Motto „Zeit für deutliche Worte“ erwarten die Veranstalter rund 1000 Gäste in der umgebauten Tennishalle. Hintergrund ist die Suche der CDU nach einer neuen Führung auf Bundes- und Landesebene.

Zugleich beschließt der politische Aschermittwoch im vorpommerschen Demmin traditionell den Reigen dieser Parteitreffen, von denen die meisten in Bayern stattfinden und der politische Gegner meist verbal abgewatscht wird.

Merkel komme nicht vorbei

Kramp-Karrenbauer hatte 2019 Bundeskanzlerin und Ex-Parteivorsitzende Angela Merkel in Demmin abgelöst, die ihren Wahlkreis nach wie vor in Vorpommern hat. Merkel hatte der Veranstaltung über Jahre zu bundesweiter Beachtung verholfen, komme aber nicht, hieß es.

Als Nachfolger für den Bundesvorsitz treten Außenpolitiker Norbert Röttgen, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an. Die Entscheidung soll Ende April fallen. Merz wollte zeitgleich am Aschermittwoch im thüringischen Apolda auftreten.

Unter „Beobachtung“ stehen in Demmin auch die Bewerber um den CDU-Landesvorsitz: Die 46-jährige Justizministerin Katy Hoffmeister und der 27-jährige Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor. Beide wollen die Nachfolge von Vincent Kokert antreten, der überraschend seinen Rückzug aus der Politik angekündigt hat. In Demmin sollen aber weder Hoffmeister noch Amthor zu Wort kommen: Für den Landesverband soll der kommissarische Vorsitzende Eckhardt Rehberg sprechen.

